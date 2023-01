Benfica faz cair um Varzim gigante, na noite do perdão a Enzo

Não foi fácil, como o resultado pode levar a crer. O Varzim bateu-se pela eliminatória, diante de um Benfica controlador na primeira parte, desligado no início da segunda, por responsabilidade do adversário, e reativo no momento certo, para tirar a energia aos poveiros, a 10 minutos do final.

O impulso recebido pela equipa de Tiago Margarido, desde a bancada, foi uma ajuda extra para equilibrar a diferença de forças. Nem mesmo o golo de Grimaldo, logo aos 3 minutos, condicionou os adeptos. Enzo Fernández, regressado após castigo interno, foi o melhor em campo para a Renascença e sentenciou o jogo, aos 78 minutos.

Pelo meio houve emoção, dúvida e sensação de surpresa. No final, imperou a lei do mais forte, em conjunto com outro lugar comum: o Varzim caiu de pé.

O Benfica está nos quartos de final da Taça e vai defrontar o vencedor do jogo entre Braga e Vitória de Guimarães. O Varzim despede-se, com uma imagem positiva, numa edição da Taça em que afastou o Sporting. A equipa poveira foi gigante.