Oficial. Benfica vende Enzo ao Chelsea por 121 milhões de euros

O Benfica oficializou, esta terça-feira, a venda de Enzo Fernández ao Chelsea. A novela do inverno terminou já nos descontos.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica informa que recebe 121 milhões de euros pelo internacional argentino, de 22 anos, o médio mais caro da história do futebol.

O Chelsea retém 3,78% do valor (cerca de 4,6 milhões de euros), para distribuir pelos clubes que participaram na formação de Enzo. O Benfica terá encargos com serviços de intermediação de 6,56% do valor da venda deduzido do montante de solidariedade (aproximadamente 7,6 milhões de euros). Os encarnados terão, ainda, de entregar ao River Plate 25% das mais-valias, ou seja, cerca de 27,2 milhões de euros.

No final de contas, o Benfica recebe, limpos, cerca de 81,6 milhões de euros pela transferência de Enzo Fernández para o Chelsea.

Roger Schmidt tinha confirmado a venda de Enzo após a vitória do Benfica em Arouca, em declarações à Sport TV: "Está feito."



"O negócio está fechado, o que importa é o Benfica. Não vou falar de jogadores que já não fazem parte. Estou feliz com os jogadores que gostam de jogar pelo Benfica. O Benfica é um clube fantástico e estamos a desfrutar imenso de jogar pelo Benfica e tentámos de tudo para fazer os adeptos felizes", disse o técnico após o jogo, em que Enzo não esteve.

Enzo Fernández foi contratado ao River Plate, no verão, por 12 milhões de euros. Assumiu logo a titularidade e ganhou bilhete para o Mundial. Após ser suplente no primeiro jogo, que a Argentina perdeu, ganhou o lugar e não mais saiu, até à conquista do título, para que contribuiu com um golo e uma assistência.

Enzo soma quatro golos e seis assistências em 29 jogos pelo Benfica.

(em atualização)