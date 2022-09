Roger Schmidt: "Ricardo Horta não vem para o Benfica"

Roger Schmidt confirmou, esta quinta-feira, que ao Benfica falhou a contratação de Ricardo Horta ao Sporting de Braga.

"Ricardo Horta não vem, isso é muito claro. Prefiro falar sobre os jogadores que podem vir para o Benfica com contrato assinado. Se o acordo não está fechado, não posso falar dos jogadores", afirmou o treinador alemão, que também não confirma Draxler.

Apesar de meses de especulação e negociações, as águias não vão conseguir assegurar a contratação do jogador de 27 anos, formado no clube.

Para além de uma verba avultada para a transferência, houve outros entraves que evitam a contratação, como pagamentos a empresários e ao Málaga, clube que reclama uma percentagem do passe do jogador.

Ricardo Horta foi um desejo assumido por Roger Schmidt praticamente desde o seu primeiro dia enquanto técnico das águias.

O avançado está nos minhotos desde 2016, é o melhor marcador da história do clube. Esta temporada, soma dois golos e uma assistência em quatro jogos disputados. A boa forma na época passada, com 23 golos e 10 assistências, levaram Fernando Santos a convocá-lo novamente para a seleção.

[Atualizado às 13h08]