Benfica tem um "animal de competição" em João Neves

João Neves é um "animal de competição" e tem a mentalidade certa para ser um caso de sucesso no Benfica, no entanto, é preciso ter calma, pois tem apenas 18 anos e ainda vai cometer muitos erros.

O médio português foi titular nos últimos dois jogos do Benfica no campeonato. Em entrevista a Bola Branca, Tiago Faustino, que o orientou num centro de treinos do Benfica no Algarve, destaca que a mentalidade do jovem natural de Tavira é o que lhe permite ser tão precoce.

"Com esta idade, é muito precoce. O João ainda tem 18 anos, ainda é júnior. Tem todo o foco em ser um atleta de elite e acredito que, com a capacidade de trabalho e a energia positiva que ele tem, possa ser um caso de sucesso", salienta o treinador.

Neves convenceu Roger Schmidt e os adeptos do Benfica. O caso de sucesso precoce assenta em características que o seu antigo treinador percebeu bem cedo: "Era competitivo, sempre de boa cara."



"Na altura, brincávamos com ele, porque ele era um animal de competição e queria sempre mais. E às vezes aconteciam situações em que ele tinha insucesso e ele queria repetir e repetir. Só descansava quando conseguisse realizar os exercícios que tinham corrido mal. Nunca virou a cara à luta e teve sempre uma capacidade de trabalho muito grande", realça.

Manter a calma face ao erro

Tiago Faustino arrisca que é essa mentalidade que lhe permite, agora, e mesmo tão novo, fazer a diferença e ajudar o Benfica. Contudo, frisa que João Neves não é apenas competitivo: pensa o jogo a uma velocidade superior aos demais:

"Ele tem uma capacidade enorme de trabalho, de querer ajudar os colegas, de uma leitura de jogo muito acima da média para a idade que ele tem. Enquanto os outros pensavam, ele já estava a executar."



Ainda assim, o treinador pede calma, para que a promessa de João Neves não fique por aí.

O médio terá de ter "um pouco de calma e os pés bem assentes no chão", já que, "no futebol, de um dia para o outro as coisas mudam".

"Ele é muito jovem e ainda vai cometer muitos erros. Acima de tudo, é saber contornar os erros na adversidade. Ele só tem 18 anos. espero que lhe corra bem até ao final da época. Espero que o benfica seja campeão, pois poderá ajudar a consolidar a posição dele", refere.



Dois jovens do Algarve na Luz



Tiago Faustino treinou João Neves juntamente com Manuel Ramos, o pai de Gonçalo Ramos, que também faz sucesso na equipa principal do Benfica.



"É uma curiosidade bonita, são dois atletas do Algarve, um de Olhão [Ramos] e outro de Tavira [Neves]. É um orgulho para a região ter dois atletas no plantel senior do Benfica e cada um a dar cartas", enaltece.

Faustino espera que mais jovens do Algarve apareçam no plantel senior do Benfica.