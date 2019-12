Sri Lanka e Nigéria entre os piores países para se ser cristão em 2019

A Páscoa e o Natal são as principais festas do ano para os cristãos, mas em vários países são épocas vividas com medo. Ao longo dos últimos anos têm-se verificado ataques a igrejas nestas datas em países como o Iraque, Egito, Indonésia, Nigéria e Paquistão.

No Domingo de Páscoa de 2019 foi a vez do Sri Lanka. Um ataque de magnitude inédita atingiu várias igrejas e alguns hotéis, matando perto de 260 pessoas, na esmagadora maioria membros da minoria cristã daquele país.

Devido ao ataque coordenado, todas as igrejas do país estiveram fechadas durante várias semanas e, quando reabriram, foi preciso ainda mais tempo para os fiéis recuperarem a confiança para poder viver a sua fé com alegria e tranquilidade.

A perseguição aos cristãos no Sri Lanka era marcada, até então, por pressão social da maioria budista, um ou outro episódio de discriminação efetiva e casos de violência pontuais. Mas com estes atentados o país entrou para a companhia de outros estados da Ásia, como o Paquistão e as Filipinas, onde um atentado em janeiro de 2019 matou 20 pessoas e feriu mais de 100 numa catedral católica na ilha de Sulu.

Segundo a fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a Ásia tornou-se em 2019, pela primeira vez nos últimos anos, o lugar de maior preocupação em termos de perseguição aos cristãos do mundo. Em termos de dificuldade em viver-se o Cristianismo, o destaque vai para Estados como a Coreia do Norte, onde qualquer manifestação de fé é violentamente reprimida, e a China, onde a pressão política sobre as religiões se agravou ao longo dos últimos anos. A Birmânia, ou Myanmar, também entra na lista bem como a Índia e o Vietname.

Esta região destrona assim o Médio Oriente, onde o clima para os cristãos melhorou bastante, sobretudo na Síria e o no Iraque, com a derrota territorial do autoproclamado Estado Islâmico no nordeste e a consolidação do poder do regime no resto do território. Ainda assim, houve vários casos de atentados e assassinatos de cristãos na Síria, que se agravaram com a ocupação de parte do nordeste, onde existem grandes comunidades de cristãos, pela Turquia, que contou com o apoio territorial de grupos de rebeldes constituídos por extremistas islâmicos.

A diminuição dos ataques a cristãos no Médio Oriente não chega, contudo, para convencer os que ainda permanecem na região a permanecer e continua a existir o risco sério de estas comunidades praticamente se extinguirem nos próximos anos.

No que diz respeito a perseguição religiosa a melhor notícia do ano terá sido a libertação, ao final de quase uma década, de Asia Bibi, uma mulher paquistanesa que tinha sido condenada à morte por alegadamente ofender Maomé. O condenação foi finalmente descartada pelo Supremo Tribunal e depois de meses escondida, para evitar ser morta por fundamentalistas, conseguiu obter asilo no Canadá. Contudo, a saga de Asia Bibi chamou atenção de novo para a realidade das leis contra a blasfémia que atinge de forma desproporcional as minorias religiosas, incluindo a cristã. Asia Bibi pode estar em liberdade, mas há dezenas de outros cristãos e não só que continuam presos por causa desta lei. Apesar de nunca ninguém ter sido executado ao abrigo da lei da blasfémia no Paquistão, são frequentes os assassinatos extrajudiciais.