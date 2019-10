Bispo teme êxodo de cristãos do nordeste da Síria

A invasão do nordeste da Síria pela Turquia poderá levar à fuga de todos os cristãos que ainda vivem no local, teme um bispo católico.

O arcebispo emérito de Hassaké-Nisibis, que abrange precisamente esse território, diz que “como sempre todos têm os seus interesses, mas no final serão os cristãos a sofrer as consequências” e não poupa críticas à Turquia e aos próprios curdos pelo que está a acontecer.

O arcebispo Jacques Behnan Hindo, da Igreja Síro-Católica, diz que se encontrou com representantes da fação curda em março do ano passado, procurando levá-los a desistir da pretensão de conseguir a autonomia do nordeste da Síria, mas sem efeito. “Eles acreditam que têm direito a uma região autónoma, já que existe um Curdistão no Iraque e outro na Turquia. Mas a população curda nestas áreas da Síria é de apenas 10%. São pessoas que vieram em busca de asilo depois de 1925, e que têm nacionalidade turca ou iraquiana. Não têm esse direito”, diz o bispo.

Monsenhor Hindo diz que era evidente que os americanos iriam abandonar os curdos. “Não foi uma jogada inteligente da parte dos curdos. Era evidente que ninguém os iria ajudar. Agora vão perder tudo”, diz, em declarações à fundação Ajuda à Igreja que Sofre.

Entre 30 e 40 mil cristãos vivem no nordeste da Síria, com particular destaque para as cidades de Qamishli e Hassaké e aldeias e vilas circundantes. Dividem-se entre católicos de diferentes ritos e ortodoxos. Segundo o arcebispo “muitos já saíram das vilas fronteiriças para Hassaké. Mas agora que o conflito se tornou ainda mais sério, temo que muitos emigrem. Desde o começo da guerra na síria 25% dos católicos de Qamishli e 50% dos de Hassaké já saíram do país, juntamente com 50% dos ortodoxos de ambas as cidades. Temo um êxodo semelhante, se não maior”.

Donald Trump afirmou que a Turquia lhe tinha garantido que ia respeitar os direitos das minorias religiosas, mas já há relatos de ataques a aldeias e zonas cristãs das principais cidades da zona. Um casal cristão ficou gravemente ferido em Qamishli, na quinta-feira, com alguns relatos a indicar que morreram.

Segundo a fundação AIS alguns refugiados já começaram a chegar ao Curdistão iraquiano e ao norte do Iraque. As autoridades cristãs naquelas zonas não têm, contudo, capacidade para acolher mais uma onda de refugiados. “A arquidiocese caldeia de Erbil, no Curdistão, recebeu cerca de 120 mil cristãos que fugiram do Estado Islâmico em 2014. Permanecem lá cerca de 40 mil deslocados internos e a arquidiocese simplesmente não tem como lidar com um novo fluxo de refugiados da Síria”, explica a fundação num artigo enviado à Renascença.