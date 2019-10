Ásia é agora o continente menos seguro para os cristãos

O lugar do mundo mais perigoso para os cristãos atualmente é a Ásia Meridional e Oriental, que assim substitui o Médio Oriente, onde a situação melhorou desde que o autoproclamado Estado Islâmico foi derrotado territorialmente, primeiro no Iraque e este ano na Síria.

Segundo o relatório “Perseguidos e esquecidos”, produzido pela fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), a Síria e o Iraque são os únicos dois países dos 13 destacados em que a situação dos cristãos melhorou ao longo dos últimos dois anos. Em cinco países a situação manteve-se igual e em seis piorou.

Mas apesar das melhorias, a vida para os cristãos no Iraque e na Síria continua difícil e o futuro das comunidades é incerta. A AIS teme que as boas notícias tenham chegado tarde de mais e diz que o Estado Islâmico pode ter perdido a “batalha da supremacia militar no Médio Oriente, mas em partes da região eles vão a caminho da vitória por conseguirem extinguir os muito detestados ‘adoradores da cruz’, os cristãos”.

Em várias partes daqueles dois países o número de cristãos já desceu de tal forma que poderá não ser possível recuperar. O relatório mostra que no Iraque a população cristã diminuiu de 1,5 milhões, antes de 2003, para perto dos 120 mil atualmente, ou seja, uma queda de 90% no espaço de década e meia. Na Síria a situação é semelhante e em Alepo, a segunda cidade mais importante do país, o número de cristãos passou de 180 mil antes da guerra para 32 mil na altura em que a cidade foi libertada pelo regime de Bashar al-Assad. Mas talvez mais preocupante seja o facto de, nos anos que se passaram entretanto, em que a vida voltou à normalidade em Alepo, a migração de cristãos manteve-se a ritmo acelerado, havendo agora menos três mil. “Não se vislumbra nenhuma recuperação destes números, apenas a continuação da redução do número de fiéis”, diz o relatório.

Nesta situação um dos poucos sinais de esperança vem da Planície de Nínive e do Curdistão Iraquiano, onde com a ajuda de projetos da fundação AIS perto de 10 mil famílias regressaram às casas de onde tinham fugido após a queda de Mosul para o Estado Islâmico.

No que diz respeito à Síria e ao Iraque, o relatório conclui que “se houver novo ataque contra os fiéis ao estilo do Daesh, isso pode resultar no desaparecimento da Igreja. No entanto, caso se possa garantir a segurança, tudo indica que o Cristianismo conseguirá sobreviver na Planície de Nínive e em Erbil”.