Ocidente ignora perseguição aos cristãos na China porque “o dinheiro fala sempre mais alto”

O relatório "Perseguidos e Esquecidos?", da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), conclui que a Ásia é hoje o continente menos seguro para os cristãos em todo o mundo. É uma das novidades do documento apresentado esta semana, em Lisboa, e que resume os dados recolhidos pela AIS entre julho de 2017 e julho de 2019.

Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, a responsável pela Fundação AIS em Portugal, Catarina Martins Bettencourt, reconhece que a comunidade internacional está hoje mais atenta à questão da liberdade religiosa, mas diz que ainda há muitos “pruridos” - incluindo em Portugal - “em defender a comunidade cristã, por poder parecer que estamos a favorecer uma comunidade em detrimento de outra”.

O que mais surpreendeu Catarina Martins Bettencourt no documento foram os dados relativos ao Médio Oriente, que comprovam que estamos a assistir ao “fim da presença cristã no Iraque”.

A responsável da AIS diz ainda que é preciso dar atenção à Síria, por causa da recente ofensiva da Turquia, e que se devia olhar mais para a África, um continente que “está sozinho” a combater os radicais islâmicos, que ali “querem construir um califado”.

O relatório "Perseguidos e Esquecidos" mostra, claramente, que o cristianismo é a religião mais perseguida em todo o mundo, sendo que em alguns locais podemos falar mesmo de um "genocídio". Porque é que isto quase não é falado? Há um alheamento dos média e também dos responsáveis políticos, em geral, para a perseguição religiosa e a falta de liberdade de culto?

O que nós sentimos - e isso também é mencionado neste relatório - é que há cada vez mais uma maior percepção e preocupação das entidades oficiais, das instâncias internacionais para esta questão da liberdade religiosa, e em particular para o que está acontecer com os cristãos. Mas é evidente que continuamos a sentir que é muito pouco, e que muitas vezes a comunidade cristã acaba por ficar relegada para um segundo plano, não tem a expressão, nem a dimensão. Por tudo o que se passa no mundo, pela forma como os nossos governantes também lidam com estas questões, vemos que não conseguem ainda falar abertamente da perseguição aos cristãos. Muitas vezes há pruridos em defender a comunidade cristã, por poder parecer que estamos a favorecer uma comunidade em detrimento de outra...

Em Portugal também?

Em Portugal também, muitas vezes é difícil falar desta questão dos cristãos. Enquanto instituição sentimos que precisamos de continuar a falar mais, de trazer cada vez mais estes assuntos para os meios de comunicação social, para que as pessoas estejam alertadas de que esta não é uma coisa do passado, é uma coisa de hoje, que há perseguição, que há muitos países onde não há liberdade religiosa e não se pode exprimir livremente o nosso credo. E ao mesmo tempo dizer com clareza - e os números e todos os factos que temos apontam para isso - que a comunidade cristã é mais perseguida hoje em dia.

Foi importante em termos de impacto ter uma personalidade como Paulo Portas a apresentar este relatório? Ele considerou muito importante o trabalho da AIS para garantir que os cristãos não são esquecidos.

Sim, e esperamos que tenha, de facto, impacto a sua presença, porque Paulo Portas é um homem que tem estado ativo no meio político, que continua ativo nos meios de comunicação social, e é preciso trazer esta questão para os media, para o público em geral, dizer a todos claramente que o cristianismo é o mais perseguido e que precisamos de fazer alguma coisa. Porque estamos a assistir ao fim da presença da comunidade cristã em muitos países do mundo, e isto deveria preocupar a todos, porque a partir do momento em que não temos liberdade de expressão da nossa fé, as outras liberdades ou já se perderam, ou estão em risco de se perder. Portanto é preciso olhar para estas questões da fé e da religião como um assunto que é um assunto público que deve ser debatido.

A Ecclesia e a Renascença acompanham há muitos anos o trabalho da AIS e a publicação destes relatórios, que são periódicos. Mas, que impacto é que eles têm? Já mudou alguma coisa na forma como a comunidade internacional encara as violações à liberdade religiosa e o tema específico da perseguição aos cristãos?

Sim. Os relatórios são muito importantes e tem havido declarações das Nações Unidas, de alguns governos do mundo, houve a declaração da própria ONU do Dia Internacional das Vítimas da Violência em Relação à sua Religião ou Crença (22 agosto). Tudo isto resulta do lobby que tem sido feito pela AIS e por outras instituições no sentido de levar estes relatórios e estes testemunhos, trazer pessoas dos vários países que estão a sofrer e levá-los a estas instâncias, e isto tem sido muito importante para alertar e para despertar as consciências dos governantes de que é preciso olhar para isto, que a realidade não é o que se passa no nosso gabinete ou no nosso continente, que há muito mais para além disso. Estes relatórios são o testemunho do dia-a-dia de sofrimento de muitos cristãos no mundo, e só com esses relatórios, com factos, é que conseguimos alertar as pessoas.

Em Portugal, já tem havido diálogo com o parlamento. Este último relatório também será apresentado às autoridades portuguesas?

Vamos apresentá-lo, e esperamos vir a ser chamados ao parlamento para o poder também discutir com os deputados. Mas temos feito esse esforço de levar estes documentos ao parlamento, às instâncias de governo, ao presidente da república, para que eles tenham consciência do que se está a passar e que também possam, na medida do possível, exercer a sua pressão junto das entidades internacionais, de forma a que este tema seja debatido e sejam tomadas medidas. Porque é disso que se fala neste relatório, que temos de tomar medidas concretas para poder ajudar estas comunidades que sofrem e que estão a ser perseguidas nos seus países.

Olhando agora para os dados do relatório, o que é que mais a surpreendeu este ano?

O mais surpreendente deste relatório foi comprovar o que dissemos há quatro anos atrás, de que poderíamos estar a assistir ao fim da presença da comunidade cristã no Iraque, e talvez na Síria. De facto, os números são dramáticos, este relatório aponta para apenas 150 mil, com possibilidade de serem menos, fala-se de 120 mil, ou seja, estamos praticamente sem presença da comunidade cristã no Iraque...

Onde já foram cerca de 1,5 milhões...

Eram 1,5 milhões, em 2003.

E esta é uma presença histórica, vem do início do cristianismo, e a comunidade caldeia, por exemplo, ainda hoje reza o Pai Nosso em aramaico.

Em aramaico, sim. No fundo é o fim das nossas raízes enquanto comunidade cristã no ocidente, e infelizmente o que nós escrevemos há quatro anos parece agora concretizar-se pelos factos. E é bom frisar que este relatório – que quem quiser pode consultar no nosso site - acaba em julho de 2019, portanto, de julho até hoje, outubro de 2019, a situação ainda se deteriorou mais, tanto no Iraque como na Síria.