SNS. Quais são os hospitais com urgências em rutura?

Ao fim da primeira segunda-feira de outubro, são seis os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com encerramentos de especialidades nos serviços de urgência. As ruturas nos serviços devem-se à recusa dos médicos em realizar mais do que 150 horas extraordinárias previstas na lei.

O Hospital de Barcelos viu-se obrigado a encerrar a especialidade de Cirurgia no Serviço de Urgência durante todo o mês de outubro. 52 médicos apresentaram a minuta em que recusam trabalhar além das 150 horas extraordinárias, o que também está a causar dificuldades nos serviços de Ginecologia e Obstetrícia.

Para os barcelenses, a alternativa é o Serviço de Urgência do Hospital de Braga, a cerca de 30 quilómetros. O presidente da Câmara de Barcelos pediu soluções ao Governo e apelou aos médicos para ponderar sobre esta forma de luta.

Em Chaves, a Urgência Pediátrica do hospital encerrou esta manhã, e apenas vai abrir daqui a uma semana, no dia 9 de outubro. Nuno Vaz, autarca local, exigiu "soluções estáveis para o futuro".