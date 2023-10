Autarca exige “soluções estáveis” para pediatria do hospital de Chaves

“Sim, digamos de todas as partes: dos utentes, dos médicos, de quem gere a saúde, naturalmente o Ministério da Educação da Saúde, para que, efetivamente, nós possamos encontrar respostas adequadas para que as populações não fiquem a descoberto, como vão ficar hoje as populações na dimensão pediátrica de Chaves, Montalegre, Valpaços, Boticas”, defende.

Na visão do presidente da Câmara de Chaves, “é fundamental olhar para este problema” que “não é uma questão transitória, mas que poderá ser uma questão com alguma continuidade”, em todas as dimensões.

Esta valência encerrou às 8 horas desta segunda-feira e só vai reabrir no dia 9 de outubro. O motivo apontado para este fecho é a dificuldade de recursos humanos para preencher as escalas de serviço.

Questionado pela Renascença sobre que meios vai a autarquia usar para tentar reverter a situação, Nuno Vaz diz que “a Câmara, em matéria de saúde tem competência zero”, no entanto, promete “somar-nos à indignação e também por esta via, desta manifestação de desagrado e protesto veemente” e junto do conselho de administração do centro hospitalar e das estruturas de nível superior, bater-se por uma solução.

“Temos a noção que Chaves não é apenas o único problema, há um conjunto de hospitais nesta situação e daí que essa preocupação aumenta, porque há aqui indícios que é um problema transversal ao país”, nota.

“Se é um problema transversal, eu credito que só com soluções novas, diferentes, não com panaceias, é que, claramente, conseguirmos encontrar uma solução”, defende.

“Este problema que na minha perspetiva é estrutural, precisa de uma resposta estrutural e ela tem que ser encontrada, ela tem que ser claramente desenhada naquilo que são os recursos disponíveis”, acrescenta.

Por isso, o autarca socialista garante que não abdica de ter em Chaves “urgência pediátrica 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano”.

ULS não são solução

Num tempo em que se discute a questão da reorganização das unidades de saúde e de que o modelo único a nível nacional serão as ULS, o presidente da Câmara flaviense considera que “este é um mau princípio, porque se nós acharmos que as ULS vão centralizar e vão trazer para as unidades centrais todas as respostas, então, claramente o que vai acontecer é que as unidades e as populações mais periféricas vão ficar desprotegidas”.

“Este é um primeiro sinal nesse sentido. Perante uma dificuldade, perante a dificuldade de encontrar recursos pediatras nas três unidades de hospitalares, o que é que decidiu o centro hospitalar, o que é que decidiu o chefe da do Serviço de Pediatria? - Foi concentrar todos os recursos”, exemplifica, concluindo que “este é um “mau prenúncio e está aqui um indício que, porventura, a ULS não será a solução, ou, pelo menos, a ULS que está desenhada a nível de toda a região que vai desde Chaves quase até Viseu”.

“Está aqui um primeiro indício de que, provavelmente, essa solução com essa dimensão, com essas características, não será a melhor solução”, remata.