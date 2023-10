Bloco de partos e urgência obstétrica encerrado no Barreiro esta semana

O bloco de partos e de urgência obstétirca do Centro Hospitalar Barreiro Montijo estará encerrada até à próxima segunda-feira.

O serviço da unidade hospitalar encerrou às 08h00 desta segunda-feira e só regressa às 08h00 de 9 de outubro - uma semana depois.

As grávidas devem contactar o SNS 24, através do número 808242424 ou ligar para o número 112 em situações de emergência.

Quem precisa de recorrer à urgência hospitalar, deverá dirigir-se ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, ou Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Em Chaves, a a urgência pediátrica também vai fechar entre as 8h00 de segunda-feira e as 8h00 do dia 9 de outubro, efetuando-se o atendimento na urgência de Vila Real.