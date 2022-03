Futuro da Ucrânia passa por ser um Estado neutro?

Veja também:

O porta-voz do Kremlin admitiu, esta quarta-feira, que a Ucrânia tornar-se um Estado neutro, semelhante à Áustria e à Suécia - uma hipóteses que em cima da mesa nas negociações com Kiev - seria uma hipótese.



"Esta é uma opção que está a ser discutida agora e que pode ser considerada um compromisso", disse o Dmitry Peskov em declarações aos jornalistas.

O principal negociador russo disse que os modelos austríaco e sueco significariam que a Ucrânia poderia manter seu exército, mas não poderá hospedar bases ou tropas estrangeiras.

“A Ucrânia está numa guerra direta com a Rússia. Portanto, o modelo só pode ser ucraniano e apenas com base em garantias sólidas em termos de segurança”, defendeu o negociador Mikhailo Podolyak, em comentários publicados pelo gabinete do presidente Volodymyr Zelensky.

Numa publicação no Twitter, Podolyak afirmou que estão em cima da mesa das negociações “garantias de segurança”, que visam prevenir ataques à Ucrânia.