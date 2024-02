Abusos na Igreja. Grupo Vita apresenta este mês proposta de reparação às vítimas

Veja também:

O Grupo Vita vai apresentar à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), no dia 19 de fevereiro, uma proposta sobre a reparação financeira às vítimas de abuso sexual na Igreja.

“A CEP pediu-nos para sugerir como é que o processo pode ser pensado. Fará depois a análise dessa proposta e decidirá ou não em conformidade”, adianta à Renascença a coordenadora do Vita. Rute Agulhas refere que, no início do mês, um grupo de juristas católicos elaborou, por iniciativa própria, um documento sobre o tema.

Esta terça-feira, dia 13 de fevereiro, faz um ano que a Comissão Independente para o Estudos dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, apresentou o relatório final. A investigação validou 512 testemunhos e calculou que, entre 1950 e 2022, tenha havido 4.815 vítimas de abusos na Igreja Católica. Pouco depois, a Igreja pediu que fosse criado um grupo autónomo de acompanhamento às vítimas, no caso o grupo Vita.

Em oito meses de funcionamento, essa equipa recebeu 71 pedidos de ajuda e fez 44 atendimentos, avança Rute Agulhas. “Temos mais atendimentos marcados para este mês de fevereiro e continuamos a sentir que, de uma maneira geral, há por parte das pessoas que nos procuram uma postura de confiança”, diz a psicóloga.

Do trabalho desenvolvido nos últimos meses, Rute Agulhas destaca ainda as diferentes ações de formação que foram sendo dadas junto das 21 comissões diocesanas e de cerca de 40 institutos religiosos.

“Temos já calendarizada para antes do verão uma formação inicial para catequistas, para professores de educação moral e religiosa católica e docentes de escolas católicas. Temos também um pedido da DGE [Direção-Geral da Educação]. Em paralelo, têm-nos vindo também a ser pedidas ações de sensibilização com catequistas e agentes pastorais”, conta a coordenadora do VITA, explicando que o objetivo é que estas pessoas possam ser, depois, agentes formativos.