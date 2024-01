Conferência Episcopal reúne-se com vítimas de abusos na Igreja

A presidência da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) reúne-se este domingo, em Fátima, com a Associação Coração Silencioso, que representa vítimas de abusos na Igreja.



O encontro, marcado para as 16h00, foi confirmado pela CEP, no seu comunicado no final da reunião do conselho permanente que decorreu na semana passada.

Na nota, os bispos portugueses avançaram que, "no processo em curso sobre a proteção de menores e adultos vulneráveis na Igreja", a presidência da CEP terá na tarde deste domingo "um encontro de escuta e diálogo com a Associação Coração Silencioso".

D. José Ornelas, presidente da CEP, deixou na sua mensagem de Ano Novo a garantia de que a Igreja está comprometida no acolhimento e defesa das vítimas.

O também bispo de Leiria-Fátima assegurou, ainda, que a Igreja está focada na área da prevenção e formação para que os ambientes eclesiais sejam espaços cada vez mais seguros para todas as crianças.