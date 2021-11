Rangel responsabiliza Rio pelo mau resultado das últimas europeias

As eleições legislativas são em janeiro. Nas últimas que disputou, as europeias de 2019, teve 21,9 por cento dos votos, foi o pior resultado do PSD em eleições. São eleições diferentes, mas este resultado não abona a ser favor. Nessa altura não mobilizou o eleitorado, o que vai fazer de diferente para conseguir uma maior mobilização?

Acho estranho que traga esse assunto para aqui, porque o líder do partido é que é responsável pelos resultados eleitorais. Pelo menos nas autárquicas ele imputou a si uma vitória e ele não era candidato a lado nenhum. E aí houve um erro muito grande da direção do PSD, que por solidariedade não quis denunciar – e assumi as minhas responsabilidades – que foi a crise dos professores. Até aí, nas sondagens, nós estávamos técnicamente empatados com o PS. Foi uma decisão do líder do partido que levou António Costa a ameaçar a demissão. O PSD foi fustigado na campanha por ter mudado de posição e isso teve um efeito muito negativo. Mas eu quero falar é do futuro para o país.

Os militantes do PSD estão perante duas visões diferentes. Rui Rio está disponível para viabilizar um governo PS, se perder as eleições, o senhor recusa essa ideia e admite apenas acordos com CDS e Iniciativa Liberal. E pede a maioria absoluta para o PSD. Se conseguir dar a volta às sondagens e ganhar as eleições, mas sem maioria com o CDS e Iniciativa Liberal, como vai fazer para governar o país?

Não está a falar sobre Portugal, mas sim a colocar cenários.

Mas temos de colocar cenários, até porque a sondagem do Expresso deste fim de semana dá uma descida do PSD e uma grande subida do Chega.

O que eu disse é que o PSD é um partido com vocação maioritária. E eu vou dizer ao eleitorado que, para fazer as reformas necessárias, para criar riqueza e combater a pobreza, precisamos de estabilidade.

Eu vou apelar a uma maioria absoluta do PSD e penso que há maturidade para fazer essa escolha. O voto no PS é um voto inútil porque o Partido Socialista esteve seis anos a defender um governo à esquerda que falhou. O que interessa aos portugueses são os problemas que existem nas escolas e nos hospitais, não são cenários políticos.

Mas não vou fugir à pergunta. Vou pedir a maioria absoluta. Se não for possível, pode existir uma maioria com os partidos moderados do centro e centro-direita, no CDS, na Iniciativa Liberal, sabemos que há uma linha vermelha quanto ao Chega...