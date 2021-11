Sondagem. PS lidera intenções de voto para as legislativas

O PS está à frente nas intenções de voto. Se as eleições fossem agora, os socialistas ganhariam, mas sem maioria absoluta. Uma sondagem da Universidade Católica mostra que os socialistas têm uma vantagem sobre o PSD (de nove pontos percentuais), mas longe de uma maioria absoluta.

Já a esquerda mantém-se maioritária e as forças que compuseram a “geringonça” somam o mesmo que em 2015.



O inquérito revela uma subida do Chega e do Iniciativa Liberal, mas no Parlamento continua a haver uma maioria dos partidos da área socialista.

O PS tem 39%, mais do que obteve nas últimas eleições, há dois anos. O PSD também sobe em relação a 2019. Tem agora 30%.

O Bloco de Esquerda mantém-se terceira força política, mas desce para 7%.

Em quarto lugar aparece o Chega com 5%, quando nas últimas eleições teve 1%. A CDU também fica com 5%, mas perde face às últimas legislativas.

O Iniciativa Liberal, tal como o Chega, sobe de um para 5%. O PAN mantém a mesma percentagem: 3%.

O CDS cai para último lugar, com 2%, quando nesta legislatura era a quinta força política mais representada no Parlamento.

Há ainda 32% que não sabem em quem vão votar ou não responderam.

Após o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o Presidente da República agendou legislativas antecipadas para 30 de janeiro.