Sondagem SIC-Expresso. PS ganha, PSD desce e Chega passa a terceira força mais votada

Se as legislativas antecipadas fossem hoje, o PS alcançaria a vitória com 40% dos votos, à frente do PSD (26%), e a maioria de esquerda na Assembleia da República mantinha-se, segundo a sondagem da SIC e do Expresso.

No entanto, o estudo de opinião, que avalia o impacto do chumbo da proposta de Orçamento do Estado nas intenções de voto dos portugueses, indica que a CDU ficaria em quarto lugar, com 6% - menos cinco pontos percentuais em relação em 2019 - e atrás do Chega que chegaria aos 10%, subindo quatro pontos percentuais em relação a 2019 e tornando-se a terceira força partidária mais representada no hemiciclo.