Paulo Rangel. Governo não tem legitimidade para assinar acordo dos fundos estruturais

Na apresentação da sua candidatura, há um mês, disse que é preciso criar as condições para que todos os portugueses possam subir na vida, fez o retrato de um país pobre, com muitas desigualdades. Quais são as suas prioridades?



O que é prioritário é pôr o país a crescer. Portugal está estagnado há 20 anos. Estamos em 2021 e as pessoas vivem exactamente, senão pior, do que viviam em 2000. E eu, que sou deputado europeu, vi entrar na União Europeia 10 países, e uma parte deles eram mais pobres do que Portugal e já nos ultrapassaram. Só durante o governo PS, Portugal foi ultrapassado por cinco países de Leste.

E como é que se aumenta a riqueza?

O fundamental é não ter medo de dizer às pessoas que, para combatermos a pobreza e atenuarmos as desigualdades sociais, precisamos de modernizar a nossa economia. Isso significa baixar os impostos como o IRC. Não podemos fazer um choque fiscal tão forte como gostaríamos porque a dívida ainda é muito elevada.

Defende uma reversão dessas políticas?

No plano fiscal com certeza. Mas temos também de fazer uma mudança fundamental com os fundos estruturais. Já temos o PRR negociado, infelizmente as opções do Governo de António Costa estão mais viradas para o Estado do que para as empresas.

Podem ainda ser feitos ajustes ao Plano de Recuperação e Resiliência?

Pode ser feita uma priorização ao sector digital. Um dos sectores críticos para o desenvolvimento é a Justiça, mas para a tornar mais rápida. Veja o caso Dielmar: se conseguíssemos resolver em oito ou nove meses, em vez de quatro anos, podíamos aproveitar equipamentos, reempregar os trabalhadores, pagar mais depressa aos credores. Temos de agilizar procedimentos através da transição digital na Justiça.

Mas estava a falar dos fundos estruturais.

Para além do PRR, temos mais de 24 mil milhões de euros para executar dos fundos estruturais para os próximos sete anos. Ora, o acordo de parceria ainda não foi assinado e eu entendo que o Governo não está em condições de assinar esse acordo. Só o próximo governo, que será um governo PSD, espero eu liderado por mim, é que deve assinar esse acordo. Temos ainda muito dinheiro por executar do Portugal 2020 - aliás, uma auditoria do Tribunal de Contas diz que executamos muito mal esses fundos.