Dia 21 da guerra. Quinze passos para a paz, um teatro atacado e o sonho de Zelensky

Veja também:

Aos 21 dias de guerra, ter-se-á aberto uma janela para a paz. Apesar de a Rússia dizer que é cedo para falar de um acordo com a Ucrânia, a verdade é que, esta quarta-feira, ambas as partes conseguiram alcançar um primeiro esboço cessar as hostilidades.

De acordo com o jornal “Financial Times”, trata-se de um plano em 15 pontos que Moscovo admite aceitar, se a Ucrânia declarar a sua neutralidade, o que inclui desistir de uma futura adesão à NATO e recusar armamento e bases militares de países da Aliança Atlântica.

Nessas condições, Putin até aceita um encontro com o homólogo Zelensky, mas apenas e só se for para alcançar um acordo.