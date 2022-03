Revelado esboço de plano de paz entre Ucrânia e Rússia

A Rússia está disponível para discutir o estatuto de neutralidade da Ucrânia para acabar com a guerra, declarou esta quarta-feira o Presidente russo, Vladimir Putin.

O chefe de Estado russo diz que a invasão está a correr “de acordo com o planeado” e deixa duras críticas ao Ocidente e às sanções.

"O Ocidente nem se preocupa em esconder o facto de que seu objetivo é prejudicar toda a economia russa, cada russo”, afirmou Putin.

As declarações do Presidente russo acontecem depois do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, ter dito que o estatuto neutral da Ucrânia tem sido “seriamente discutido” e que as redacções específicas estavam "próximas do acordo".

Vladimir Putin argumenta que a invasão da Ucrânia pelas tropas russas aconteceu porque a solução diplomática para resolver o problema de segurança da Rússia estava esgotada.