Rússia/Ucrânia. Papa e patriarca ortodoxo de Moscovo conversaram sobre situação humanitária

O Papa Francisco e o patriarca ortodoxo de Moscovo, Cirilo, conversaram hoje sobre a guerra na Ucrânia e a situação humanitária na região, num encontro online.

A página oficial da Igreja Ortodoxa da Rússia adianta que a iniciativa visou uma discussão da “situação em solo ucraniano”, que tem sido alvo da atenção do líder católico, com vários apelos ao fim da guerra.

O Patriarcado de Moscovo indica, em comunicado, que Cirilo e Francisco abordaram os “aspetos humanitários” da crise e as iniciativas das duas Igrejas para responder à situação.

As duas partes, acrescenta a nota, destacaram a “excecional importância” do processo de negociações que está em curso, manifestando “esperança de que uma paz justa seja alcançada o mais rápido possível”.

Francisco e Cirilo debateram ainda questões atuais da cooperação bilateral.

Também o arcebispo de Moscovo sublinhou já o “significado simbólico” desta consagração. “O que se pede, acima de tudo, é que possamos parar o derramamento de sangue, que é sempre sangue inocente, e também que possamos iniciar uma paz duradoura”, afirmou D. Paolo Pezzi à Agência SIR, da Igreja Católica na Itália, garantindo que os bispos católicos da Rússia acolheram “com grande alegria e gratidão a decisão do Papa”.



O encontro teve a presença do prefeito do Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos (Santa Sé), cardeal Kurt Koch, e o metropolita Hilário, presidente do Departamento das Relações Externas do Patriarcado de Moscovo (Igreja Ortodoxa).



O Papa e o patriarca russo encontraram-se pela primeira vez a 12 de fevereiro de 2016, em Havana, onde assinaram uma declaração conjunta.

Na última semana, Cirilo dirigiu uma carta ao Conselho Mundial da Igrejas, depois do secretário-geral da organização, Ioan Sauca, ter pedido ao patriarca de Moscovo que mediasse negociações para um cessar-fogo na guerra da Ucrânia.

“As origens do confronto estão nas relações entre o Ocidente e a Rússia. Na década de 1990, haviam prometido à Rússia que a sua segurança e dignidade seriam respeitadas. No entanto, com o passar do tempo, as forças que consideravam abertamente a Rússia como um inimigo chegaram até às suas fronteiras”, escreveu.

O líder ortodoxo sustenta que este conflito “não começou hoje”.

“É a minha firme convicção que os seus iniciadores não são os povos da Rússia e da Ucrânia, que vieram da mesma fonte batismal de Kiev, estão unidos por uma fé comum, santos e orações comuns e partilham um destino histórico comum”, acrescenta, num texto com data de 10 de março e divulgado online.

Mais de metade dos 45 milhões de ucranianos fazem parte da Igreja Ortodoxa, onde também é visível o confronto entre Kiev e Moscovo, com a existência de dois patriarcados no território.

Em janeiro de 2019, Bartolomeu reconheceu nova Igreja na Ucrânia como “autocéfala” (independente), decisão rejeitada por Moscovo.