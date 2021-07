Diário dos Jogos: Mais duas finais em Tóquio para Portugal

Veja também:

Com um 11.º e dois quartos lugares nas três regatas de 49er do dia, Jorge Lima e José Costa seguraram a sexta posição na classificação geral individual e qualificaram-se para a "medal race", ou regata das medalhas. A dupla de velejadores tentará disputar um lugar no pódio.

A estreante Liliana Cá apurou-se para a final de lançamento do disco, com um ensaio de 62,85 metros, na primeira vez que estiveram duas portuguesas nesta prova em Jogos Olímpicos. Irina Rodrigues não teve a mesma "sorte": não foi além dos 57,03 metros e disse adeus a Tóquio.

Pela negativa, Diogo Abreu repetir um erro que já tinha cometido no Rio 2016 e falhou a final de trampolins, terminando a prova no 11.º lugar.

Carlos Nascimento partiu mal e foi eliminado na primeira ronda dos 100 metros. O "sprinter" terminou a sua série no sétimo lugar, com o tempo de 10,37 segundos. No total das eliminatórias, foi o 45.º classificado.