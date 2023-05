Roger Schmidt, o alemão que fala inglês e conquistou Portugal à primeira

"Não sei se é o meu clube de sonho, é difícil dizer isso, mas é, sem dúvida, um clube especial. Senti-o desde o início. Estou em Lisboa há duas semanas e consigo sentir a paixão e o amor dos adeptos pelo clube", disse ainda o técnico alemão.

Os adeptos corresponderam: o tradicional treino aberto da pré-época no Estádio da Luz teve recorde de assistência: 23.470 pessoas foram ver o novo Benfica em ação.

O pleno de vitórias nos jogos de pré-temporada acentuou a euforia dos adeptos e o arranque fulgurante, com 13 vitórias consecutivas - sete no campeonato, antes do empate com o Vitória de Guimarães, à oitava jornada -, traduziram-se numa liderança que o Benfica não mais largou, apesar de um ou outro deslize.

Na Liga dos Campeões, resultados positivos contra Juventus e Paris Saint-Germain desenganaram quem dizia que o Benfica ainda não tinha sido verdadeiramente testado. O futebol entusiasmava, ainda que o discurso de Roger Schmidt se mantivesse sóbrio, quase repetitivo, algo que ajudou a manter a calma entre as hostes quando chegou a fase mais complicada da temporada.