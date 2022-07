Treino aberto do Benfica com recorde de público

Mais de 20 mil adeptos do Benfica ocuparam os dois pisos inferiores do Estádio da Luz, em Lisboa, para assistirem ao treino da equipa, no qual o plantel realizou uma peladinha.

Inicialmente, estava previsto que apenas o piso 0 do recinto fosse aberto ao público do Benfica, mas a grande adesão motivou também a abertura do piso 1, com os números finais disponibilizados pelo Benfica a apontarem para os 23.470 espetadores no treino.

O anterior recorde tinha ocorrido a 1 de janeiro de 2020, quando 21 819 assistiram aos trabalhos dos comandados de Bruno Lage, também na Luz.

O convite foi feito pelo treinador alemão Roger Schmidt e a massa adepta do clube da Luz não falhou, para verem ao vivo a primeira imagem pública dos encarnados versão 2022/23, com 28 futebolistas a subirem ao relvado e a dividirem-se em duas equipas.

Lucas Veríssimo - que mantém o programa de recuperação da lesão grave que sofreu - e os sete internacionais que ainda se encontram de férias foram as ausências neste apronto do Benfica, que iniciou com exercícios de aquecimento dos 25 jogadores de campo, enquanto os três guarda-redes efetuaram trabalho específico junto de uma das balizas.

Na peladinha, alinharam pela equipa de coletes amarelos Helton Leite, Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo, Weigl, Florentino, David Neres, Rafa, João Mário e Henrique Araújo .

Já pela equipa sem coletes jogaram Samuel Soares, Bah, André Almeida, Tomás Araújo, Gil Dias, Meité, Paulo Bernardo, Diogo Gonçalves, Tiago Gouveia, Chiquinho e Musa.

Durante o jogo, também entraram André Gomes, Ristic, Martim Neto, Diego Moreira, Pizzi e Rodrigo Pinho, numa partida dividida em quatro partes de cerca de 12 minutos cada e em que os futebolistas iam trocando de equipas nas pausas para a hidratação.

A equipa de coletes acabou por vencer a peladinha por 4-0, com golos apontados por Henrique Araújo, João Mário – bisou, um deles de grande penalidade - e António Silva.

Nota ainda para alguns assobios a Grimaldo, sempre que o espanhol tocava na bola.

A pré-temporada das águias prosseguirá no Seixal esta semana, estando marcado entre sexta-feira e 14 de julho e um duelo com o Reading, no sábado.

Em 15 e 17 de julho, o Benfica irá disputar o Troféu do Algarve, frente aos franceses do Nice e os ingleses do Fulham, respetivamente, realizando ainda um encontro particular na Suíça, em 22 de julho, e a Eusébio Cup perante o Newcastle, em 26 de julho, na Luz.