Roger Schmidt: "Benfica não ganha títulos há três anos e eu quero ganhá-los"

Roger Schmidt quer ser o treinador que termina com a seca de títulos do Benfica, um clube que considera especial.

Em declarações ao "Minstersche Zeitung", um jornal alemão, o novo técnico das águias está ciente da expetativa que existe em torno da sua contratação.

"Sinto que há muita expetativa e já estou ciente do fervor dos adeptos. O clube não ganha títulos há três anos e eu quero ganhá-los e ser bem sucedido", disse.

Roger Schmidt sublinhou aquilo que já tinha afirmado na sua apresentação: o Benfica é um clube especial.

"Não sei se é o meu clube de sonho, é difícil dizer isso, mas é, sem dúvida, um clube especial. Senti-o desde o início. Estou em Lisboa há duas semanas e consigo sentir a paixão e o amor dos adeptos pelo clube", termina.

Roger Schmidt, de 55 anos, recusou renovar contrato com o PSV Eindhoven, onde treinou nas últimas duas épocas, e assinou contrato de duas temporadas com as águias.