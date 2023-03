Roger Schmidt renova com o Benfica até 2026. "Não esperava assinar um novo contrato tão cedo"

O Benfica anunciou a renovação de contrato com Roger Schmidt até 2026. O treinador alemão prolonga a ligação às águias por mais duas épocas.

A direção das águias, liderada por Rui Costa, não quis esperar até ao final da temporada para renovar com o treinador.

"É uma grande honra fazer parte do Benfica. Para ser sincero, no início não esperava assinar um novo contrato tão cedo, mas faço-o com 100% de convicção. Sinto que estou no sítio certo e fico muito satisfeito por o Benfica acreditar em mim, especialmente o presidente Rui Costa e Lourenço Coelho, e toda a direção", começou por dizer, aos meios do clube.

O técnico alemão sublinha que "está muito feliz no Benfica": "Temos uma excelente equipa e os adeptos são fantásticos. Esperamos continuar a jogar bom futebol, vamos atrás de títulos e isso é uma grande motivação para mim. Foi uma decisão clara, para mim, permanecer mais tempo no Benfica".

Olhando já para as próximas temporadas Roger Schmidt explica que o objetivo é "fazer os adeptos felizes ao jogar bom futebol e ganhar títulos".

"Somos o Benfica, temos de jogar para conquistar títulos, é o nosso objetivo, para que os adeptos possam celebrar. Vamos dar o nosso melhor para fazer isso nesta primeira temporada, mas também nos anos seguintes, queremos vencer", explica.

O Benfica está fora das taças internas, mas lidera o campeonato com 10 pontos de vantagem para o FC Porto. As águias estão também a fazer um percurso assinalável na Liga dos Campeões e vão disputar os quartos de final frente ao Inter de Milão.

Schmidt arrancou carreira em 2004 e o Benfica é o oitavo clube da carreira depois de passagens pelo Delbrucker, Preussen Munster, Paderborn, RB Salzburgo, Bayer Leverkusen, Beijing Gouan e PSV Eindhoven.

[Atualizado às 22h05 - declarações de Roger Schmidt]