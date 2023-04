Schmidt garante que o problema do Benfica não foram as férias

Roger Schmidt garante que o problema do Benfica não são as férias que deu ao plantel no final de março, durante a pausa para as seleções.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o treinador do Benfica salienta que as férias de seis dias, de 20 a 25 de março, "tiveram um impacto muito positivo para os jogadores que puderam descansar".

Schmidt não justifica as três derrotas consecutivas com o cansaço. No entanto, reconhece que o problema da pausa está nos jogadores que foram às seleções, especialmente aqueles que estiveram sem jogar.

"Estiveram dez ou 12 dias fora, treinaram pouco ou nada e não jogaram, o que torna muito difícil manter ritmo e a forma. Alguns jogadores perderam gás e é altura de recuperar. Tivemos jogos e treinos suficientes para voltar ao topo de forma. Agora, cabe aos jogadores mostrar isso em campo, porque não queremos usar isso como desculpa", salienta.

Schmidt considera, ainda, que a equipa perdeu rigor tático e sentido coletivo nos últimos jogos, algo que levou à quebra de rendimento:

"Os jogadores são ambiciosos e temos de esperar o melhor deles. Isso sucede quando no seu melhor taticamente e, depois, emprestam também a sua qualidade individual. Nos últimos jogos, perdemos um pouco isso. Estivemos demasiado focados em cada um de nós em vez da equipa."

(em atualização)