Roger Schmidt: "Sei tudo sobre o Benfica"

Roger Schmidt chegou a Portugal para começar a trabalhar no Benfica e absorver tudo o que o vai rodear nos próximos tempos, mas já com uma ideia bem concreta daquilo que vai encontrar.

"Sei tudo sobre o Benfica", disse o treinador alemão, ainda no aeroporto, em declarações à comunicação social. "A nova época é um novo começo e quero ter as minhas impressões sobre o Benfica. É por isso que estou cá agora e vou trabalhar nas próximas semanas", acrescenta.

"Feliz por fazer parte do Benfica", o antigo treinador do PSV justifica a sua escolha pelos encarnados porque se trata de "um dos melhores clubes do mundo". "Eu amo o futebol e quem ama futebol, ama o Benfica. Desde as primeiras conversas que percebi que seria uma ótima opção para mim. Estou entusiasmado por trabalhar no Benfica, nesta cidade tão bonita e neste país tão bonito".

Schmidt realça que agora é tempo de trabalhar nos bastidores para preparar a nova época. O treinador alemão considera que não é hora para falar de contratações, mas admite que o plantel "vai precisar de alguns ajustes.

Mercado ainda não é assunto

"Não é momento para falar sobre jogadores. Precisamos de alguns ajustes, claro, mas o plantel atual tem muito potencial e na formação. Temos de trabahar na pré-época para preparar a equipa", sublinha, concordando que será "muito importante ganhar os jogos no início da época" para alcançar o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.