Liga em parceria com a FPF na decisão sobre os estádios

"A estratégia definida utilizará a capacidade de comunicação dos diversos agentes desportivos para promover junto da sociedade civil a necessidade de cumprir as medidas da DGS e no combate à Covid-19", diz.

Para esta sexta-feira estava marcada uma reunião da Liga com todos os presidentes do campeonato maior, mas como a decisão dos estádios será oficializada segunda-feira, a mesma passou para a próxima terça, às 18h00.

Santa Clara e Belenenses SAD já anunciaram que vão utiliuzar as instalações da FPF, na Cidade do Futebol, para as restantes jornadas.

"FPF e Liga Portugal já definiram a estratégia e o plano de comunicação exigidos pelo parecer técnico da Direção Geral da Saúde. As ações previstas no plano de comunicação visam garantir que os adeptos conhecem os planos de contingência dos clubes e as normas e orientações da DGS", pode ler-se.

A Liga de Clubes emitiu um comunicado para esclarecer que não existe mal estar com a Federação Portuguesa de Futebol no que diz respeito à escolha dos estádios que poderão ser utilizados na reta final do campeonato.

Vistorias terminadas

A Liga esclarece confirma ainda, em comunicado, que as visitas aos estádios de nível 2 e 3 já foram terminadas e apenas os estádios aprovados pela DGS serão utilizados.

"FPF e Liga Portugal informam também que os jogos da Liga NOS só decorrerão nos estádios aprovados pela Direção Geral da Saúde. As visitas aos estádios de nível 2 e 3 terminaram e a empresa especializada envolvida no processo entregará agora um relatório descritivo", pode ler-se.

Na quinta-feira, os estádios de Rio Ave, Paços de Ferreira, Desportivo das Aves, Tondela, Vitória de Setúbal e Portimonense foram auditados por uma empresa de higiene e segurança, creditada pela Direção-Geral da Saúde, de forma a avaliar se teriam condições, de acordo com o protocolo sanitário, para serem utilizados nas últimas dez jornadas da Primeira Liga, que será retomada a 4 de junho.

O estádios de nível 1, o mais alto na tabela de classificação que consta do Anexo IV do Regulamento de Competições, foram dispensados de vistoria. Os terrenos de FC Porto, Benfica, Sp. Braga, Sporting, Vitória de Guimarães, Gil Vicente, Marítimo e Boavista têm as condições necessárias para receber os jogos em falta.

A tabela de classificação dos estádios prevê preenchimento de condições de múltiplas naturezas, desde questões relacionados licenças, seguros, medidas do terreno de jogo, distância entre área técnica e bancadas, infraestruturas de apoio, iluminação, sinalização, lotação, vias de acesso, estacionamento, entre outros.



Os estádios recebem o respetivo certificado de nível 1, 2 ou 3. Os estádios de nível 1 são os de categoria mais alta.

Santa Clara, Belenenses SAD, Famalicão e Moreirense decidiram prescindir de jogar nos seus estádios, na condição de visitado. Os dois primeiros irão jogar na Cidade do Futebol, cujo complexo também deverá ser alvo de vistoria. O Famalicão jogará no Estádio Cidade de Barcelos, casa do Gil Vicente. O Moreirense desloca-se para o terreno do vizinho Vitória de Guimarães.



No caso do Marítimo, a dúvida sobre a possibilidade dos Barreiros fazerem parte do mapa da reta final do campeonato reside nas limitações impostas pelo Governo Regional relativamente aos voos de e para a ilha da Madeira. Os insulares, no entanto, já anunciaram que se não puderem utilizar a sua casa, irão impugnar o campeonato.