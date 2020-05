​Rui Pedro Soares confirma mudança da Belenenses SAD "para o outro lado da rua"

O presidente da Belenenses SAD confirma, em entrevista a Bola Branca, a mudança para a Cidade do Futebol na reta final do campeonato.

O Estádio Nacional, que tem sido a casa da equipa nas últimas épocas, não reúne os requisitos necessários para responder às exigências do protoloco sanitário estabelecido pela Direção-Geral de Saúde (DGS), em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga, para a retoma da competição, que acontecerá a 4 de junho.

Rui Pedro Soares explica a opção pelo "outro lado da rua", numa solicitação sua à qual os responsáveis federativos acederam.

"Mantemo-nos em Oeiras, muito perto do Jamor - que tem sido a nossa casa e gostamos muito de jogar no Jamor -, [mas] vamos para o outro lado da rua e esta mudança não nos vai trazer um impacto importante. A Cidade do Futebol tem 11 balneários, acessos independentes ao relvado, as pessoas não se cruzam. É do mais moderno que há no futebol nacional. O próprio Jamor também oferecia boas condições, mas a Cidade do Futebol oferece melhores. E temos de reduzir o número de estádios", começa por referir o dirigente.



Sem problemas com partilha da nova casa

A sede da FPF será também a casa do Santa Clara. Uma partilha que Rui Pedro Soares encara com naturalidade, tendo em consideração que o complexo oferece totais condições para que sejam respeitadas as regras definidas pela DGS.



"Sabíamos da vontade de o Santa Clara em jogar na Cidade do Futebol, uma vez que lhe é difícil jogar nos Açores nesta altura, e como tal solicitámos à Federação poder partilhar a Cidade do Futebol com o Santa Clara e a Federação acedeu", revela.