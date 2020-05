Marítimo ameaça impugnar I Liga caso não jogue na Madeira

Veja também:

O Marítimo vai avançar para a impugnação da Primeira Liga portuguesa de futebol, caso não dispute os cinco jogos que tem como visitado no seu estádio, na Madeira, afirmou o diretor desportivo do clube.

Briguel lembrou que o Estádio do Marítimo é de nível 1 - categoria mais alta na classificação de acordo com o Regulamento de Competições da Liga - e que a pandemia de Covid-19 tem tido menor registo na Madeira, além do confinamento dos atletas e da credibilidade da prova.

“Temos todas as condições. Aqui, na Madeira, não há grandes casos e está tudo controlado. Nós vamos ter de nos deslocar para o continente, com os jogadores presos dentro de um hotel. Estamos a tentar proteger também a questão dos jogadores, como também da verdade desportiva, que desvirtua totalmente o campeonato em Portugal”, comentou.

A tabela de classificação dos estádios - Anexo IV do Regulamento de Competições - prevê preenchimento de condições de múltiplas naturezas, desde questões relacionados licenças, seguros, medidas do terreno de jogo, distância entre área técnica e bancadas, infraestruturas de apoio, iluminação, sinalização, lotação, vias de acesso, estacionamento, entre outros.



Os estádios recebem o respetivo certificado de nível 1, 2 ou 3. Os estádios de nível 1 são os de categoria mais alta e estão preparados para ser utilizados nas últimas dez jornadas da Primeira Liga, respondendo às condições do protocolo sanitário da Direção-Geral da Saúde. Os restantes têm de ser vistoriados para determinar se, após melhorias, podem ser utilizados.

No caso do Marítimo, a dúvida sobre a possibilidade dos Barreiros fazerem parte do mapa da reta final do campeonato reside nas limitações impostas pelo Governo Regional relativamente aos voos de e para a ilha da Madeira.

Os clubes que já mudaram de casa

Santa Clara, Belenenses SAD, Famalicão e Moreirense decidiram prescindir de jogar nos seus estádios, na condição de visitado. Os dois primeiros irão jogar na Cidade do Futebol, cujo complexo também deverá ser alvo de vistoria. O Famalicão jogará no Estádio Cidade de Barcelos, casa do Gil Vicente. O Moreirense desloca-se para o terreno do vizinho Vitória de Guimarães.

A I Liga regressa em 4 de junho e o parecer técnico da Direção-Geral da Saúde (DGS) pretende que decorra no menor número de estádios possível.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas — Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 4 de junho.