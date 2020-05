Rio Ave confiante de que vai jogar em Vila do Conde, mas Dragão será "boa alternativa"

O presidente do Rio Ave acredita que o Estádio dos Arcos passará na avaliação das condições de higiene e segurança, a realizar esta quinta-feira, mas revela, em Bola Branca, que há uma boa alternativa: o Estádio do Dragão. "Estamos preparados e temos a certeza absoluta que vamos ao encontro das exigências, em matéria de desinfeção, ventilação e espaços. Temos quatro balneários e espero que seja possível jogar no nosso estádio. Temos consciência de que temos um estádio de categoria 3, mas a nível de áreas vamos ao encontro das exigências da Direção-Geral de Saúde", diz António Silva Campos. Mas porque pretende ser "parte da solução, e não do problema", o dirigente admite mudar de casa nas últimas dez jornadas da Primeira Liga, para que as exigências sanitárias, que constam do parecer técnico da Direção-Geral da Saúde, sejam plenamente cumpridas. Nesse caso, o Estádio do Dragão, do FC Porto, "seria uma boa alternativa". Salvaguarda, contudo, que ainda "não houve qualquer contacto nesse sentido". Caso realizasse os jogos, na condição de visitado, no Dragão, o Rio Ave poderia continuar a treinar em Vila do Conde e fazer uma deslocação relativamente curta para disputar as partidas.

Liga Europa obrigou a profunda remodelação do estádio O Estádio do Rio Ave será vistoriado na tarde desta quinta-feira, a partir das 15h00, no sentido de avaliar as condições do recinto, de categoria 3. Esta classificação - estádios de nível 1,2 e 3 - corresponde ao número de requisitos preenchidos por cada infraestrutura, que consta do Anexo IV do Regulamento de Competições da Liga. A tabela definida pela Liga prevê preenchimento de condições de múltiplas naturezas, desde questões relacionados licenças, seguros, medidas do terreno de jogo, distância entre área técnica e bancadas, infraestruturas de apoio, iluminação, sinalização, lotação, vias de acesso, estacionamento, entre outros. António Silva Campos tem consciência do que está em causa, a nível de segurança sanitária, mas também das condições reais que o Estádio dos Arcos oferece. "Vamos fazer tudo para jogar no nosso estádio e estamos a fazer um esforço muito grande", sublinha.