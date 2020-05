Santa Clara não volta aos Açores esta época e vai receber jogos na Cidade do Futebol

"Tendo em consideração a necessidade de salvaguarda da saúde pública dos açorianos e de todo o povo português em geral e a incerteza quanto à manutenção das quarentenas obrigatórias na Região Autónoma dos Açores, o Santa Clara informa que, em devida articulação com a Liga Portugal, irá realizar os jogos em falta, na condição de visitado nas instalações da Cidade do Futebol, a qual funcionará como centro de estágio até ao final da presente temporada", pode ler-se no comunicado.

A possibilidade já tinha sido levantada pelo presidente do clube, Rui Cordeiro, durante o último mês.

"Não reunindo as condições de segurança, iremos todos fazer este enorme sacrifício de disputar as jornadas da Liga NOS em falta em terreno neutro, fora de casa, com o objetivo máximo de atingir rapidamente a manutenção", assinalou, à Lusa.

O Santa Clara agradece a "disponibilidade, eficiência e solidariedade da FPF, em particular do seu presidente Fernando Gomes e do seu CEO Tiago Craveiro, que manifestaram total abertura para ajudar o Santa Clara, no seu profundo e contínuo contributo para a união do futebol português", diz.

Nesse sentido, o clube vai receber o Braga, Portimonense, Marítimo, Aves e Vitória de Guimarães na Cidade do Futebol, regressando ao Estádio de S. Miguel na próxima temporada.