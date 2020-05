​Portimonense avisado da vistoria ao estádio na última noite. "Algarve não pode ficar de fora"

Theodoro Fonseca disponibiliza-se, inclusivamente, para receber outros clubes: "o estádio está totalmente remodelado, tem condições para receber as jornadas que faltam e estamos até de portas abertas para todos os clubes que precisem de jogar aqui".

O Portimonense não pretende ver os jogos que tem para realizar em casa, nas dez jornadas finais da Primeira Liga, deslocalizados para outro estádio. E a convicção do proprietário da SAD é de que não haverá motivo para chumbar o Municipal de Portimão.

A marcação da vistoria ao Estádio Municipal de Portimão foi feita por e-mail, às 22h00 de quarta-feira, com novas restrições, mas às quais o Portimonense saberá dar resposta positiva.

Acionista maioritário do Portimonense garante que (...)

O Estádio Municipal de Portimão é de categoria 3, a mais baixa na classificação atribuída pela Liga, à luz dos requisitos inscritos no Anexo IV do Regulamento de Competições.

"Se tiver de fazer outro balneário, eu faço. Se for preciso mais entradas, eu faço, e isso terá de ser feito em tempo recorde. O Algarve não pode ficar de fora", insiste, acrescentando estar "muito confiante de que o estádio vai ser aprovado".

Além do argumentado acima, o investidor brasileiro reforça que "o Algarve não pode ficar fora" do que falta jogar na Primeira Liga, que será retomada a 4 de junho. Theodoro Fonseca já tinha manifestado essa ideia à Renascença e agora predispõe-se a fazer melhorias "em tempo recorde" para assegurar que a região não é subtraída.

A tabela definida pela Liga prevê preenchimento de condições de múltiplas naturezas, desde questões relacionados licenças, seguros, medidas do terreno de jogo, distância entre área técnica e bancadas, infraestruturas de apoio, iluminação, sinalização, lotação, vias de acesso, estacionamento, entre outros.

Preparado para responder às exigências, e apesar de descontente pela receção tardia do caderno de encargos, o proprietário da Portimonense SAD concorda com as vistorias, ainda que pense que devessem começar pelos estádios dos clubes grandes.

Famalicão, Moreirense, Santa Clara e Belenenses SAD já decidiram mudar de casa até ao final da época. Por razões diferentes, estes clubes não aguardaram pela vistoria aos seus estádios. Santa Clara e Belenenses SAD vão jogar na Cidade do Futebol, na sede da FPF, em Oeiras; o Famalicão vai utilizar o Cidade de Barcelos, casa do Gil Vicente; o Moreirense muda-se para o D. Afonso Henriques, em Guimarães.

A Primeira Liga será retomada a 4 de junho. A data foi indicada pela Liga, mas continua dependente de validação da Direção-Geral da Saúde, tendo em conta a evolução da pandemia de Covid-19