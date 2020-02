O que os bispos têm dito sobre a eutanásia

São poucos os bispos portugueses que não tomaram posições pessoais contra a legalização da eutanásia. Alguns, como D. Nuno Brás, do Funchal, não têm feito declarações, mas usam as suas contas nas redes sociais para partilhar artigos que alertam para os perigos desta medida, que vai a votos na Assembleia da República no dia 20 de fevereiro.

"Queridos profissionais da saúde: qualquer intervenção de diagnóstico, de prevenção, de terapêutica, de investigação, de tratamento e de reabilitação há de ter por objetivo a pessoa doente, onde o substantivo ‘pessoa’ venha sempre antes do adjetivo ‘doente’. Por isso, a vossa ação tenha em vista constantemente a dignidade e a vida da pessoa, sem qualquer cedência a atos como a eutanásia, o suicídio assistido ou a supressão da vida, mesmo se o estado da doença for irreversível."

Conferência Episcopal Portuguesa

"Os nossos deputados parece que querem aprovar isto sem ninguém se aperceber."



D. Manuel Quintas, bispo do Algarve

"Como no aborto, também a eutanásia é o sintoma de uma sociedade doente, que olha para o futuro sem esperança, que envolta no seu egoísmo e na sua indiferença, prefere matar do que cuidar da vida humana e esforçar-se por eliminar as causas que levam as pessoas a desesperarem e a entrarem por soluções que à partida não desejavam e que são irreversíveis."



D. João Lavrador, bispo de Angra

"A nossa sociedade, mais do que preocupar-se com legislação deste teor, devia antes preocupar-se com o alargamento da rede de cuidados continuados e paliativos a nível nacional."



D. António Moiteiro, bispo de Aveiro