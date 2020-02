Bispos portugueses defendem referendo à eutanásia

dominique Afonso

11 fev, 2020 17:05

Algumas pessoas poderão argumentar que a eutanásia só se aplicaria em casos excepcionais, em casos por exemplo em que as pessoas se encontram em estado vegetativo ligados a uma máquina. Há cerca de um ano uma mulher despertou desse mesmo estado vegetativo depois de estar 27 anos em coma, ligada a uma máquina. Alguns dirão que foi um milagre, outros como eu dirão que foi, por parte de quem a manteve ligada todos estes anos, um acto de fé inigualável, um acreditar cegamente na vida contra tudo e todos e contra todas as probabilidades. A sorte dessa mulher foi isto lhe ter acontecido num país onde existe ainda muita fé, seja ela em Deus ou na força da natureza, se tal tivesse acontecido num desses países onde já está banalizada a eutanásia, não sei se teria tido a mesma sorte. Existem muitos casos qualificados como milagrosos parecidos com este, existem muitos que virão a acontecer e ninguém pode garantir que este ou aquele caso não tem cura ou que não tem possibilidade de melhorar, nem o melhor dos videntes nem se quer o melhor dos médicos, a natureza ou Deus são os que mandam nesta matéria, nós não! Não tenho dúvidas que existem pessoas capazes de desligar da máquina um parente porque só tem uma hipótese num milhão de melhorar, e logo de seguida sair do hospital e comprar um bilhete do euro milhões acreditando cegamente que vai ser ele o premiado quando as probabilidades são de uma em 140 milhões…