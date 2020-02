“Defesa da vida não é simplesmente uma questão religiosa”, diz bispo de Aveiro

O bispo de Aveiro afirma, numa nota sobre a eutanásia, que a defesa da vida humana é uma questão dos “direitos do ser humano” e não apenas “uma questão religiosa”.

“A defesa da vida humana não é simplesmente uma questão religiosa, mas sobretudo uma questão da dignidade e dos direitos do ser humano”, escreveu D. António Moiteiro, no documento divulgado por ocasião do debate parlamentar agendado para o dia 20 de fevereiro.

O bispo de Aveiro assinala que a presença dos cristãos na sociedade “exige” que formem “a consciência” e saibam contribuir, com o seu trabalho e empenhamento, “para uma sociedade mais justa e fraterna”.

“Cumprindo” o seu dever de “pastor do povo de Deus” de Aveiro, o bispo considera “indispensável” apresentar alguns princípios que julga “serem indispensáveis para um avanço civilizacional da sociedade”.

D. António Moiteiro explica que “a defesa do direito à vida exige” que se tenha “claro” que defende o “direito a morrer com serenidade, com dignidade humana e cristã”, empenhando todos os meios ordinários ao alcance da medicina.

“A nossa sociedade, mais do que preocupar-se com legislação deste teor, devia antes preocupar-se com o alargamento da rede de cuidados continuados e paliativos a nível nacional”, acrescenta.