Eutanásia. Os casos mais marcantes e polémicos desde que a primeira lei foi aprovada

Em 1998 foi preso e passou oito anos atrás das grades, sendo libertado sob condição de pôr fim às suas atividades. Durante a sua carreira viu ser-lhe retirada a licença para praticar medicina no estado do Michigan e foi também conhecido por várias propostas pouco ortodoxas, como por exemplo o uso de sangue de cadáveres para transfusão e o transplante de órgãos de pessoas condenadas à pena de morte.

Ramón Sampedro

Aos 25 anos o mergulhador Ramón Sampedro calculou mal a profundidade do mar, saltou para a água e, embatendo com a cabeça no fundo, ficou tetraplégico. Grande parte do resto da sua vida seria passada a lutar pelo direito a pôr fim à mesma. Incapaz de se suicidar sozinho, devido à sua paralisia, invocava o direito ao suicídio medicamente assistido.

O seu caso passou pelos tribunais espanhóis e foi até ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Perdeu sempre, mas pelo caminho tornou-se um símbolo do movimento mundial pró-eutanásia. "Mar Adentro", um filme de Pedro Almodóvar sobre a história de Sampedro, venceu o Óscar de melhor filme estrangeiro em 1997.

No ano seguinte, Sampedro morreu depois de ter ingerido uma bebida com cianeto de potássio. Antes de morrer fez uma declaração filmada. Tinha organizado as coisas de tal forma que cada uma das várias pessoas que o ajudaram desempenhava um papel tão pequeno que dificilmente poderia ser condenado em tribunal. De facto, ninguém foi responsabilizado pela sua morte.

Anos mais tarde, depois de os crimes terem prescrito, uma amiga admitiu ter sido ela a fornecer-lhe a bebida e a ligar a câmara de filmar para gravar a mensagem de despedida.

Marc e Eddy Verbessem

Marc e Eddy Verbessem eram unha e carne. Irmãos gémeos, surdos, viveram juntos toda a vida adulta.

Aos 45 anos, os sapateiros descobriram que tinham uma doença que iria conduzi-los à cegueira. Com medo de virem a perder a sua independência, decidiram que não tinham razões para viver e optaram pela eutanásia.

Depois de um ano a enviar uma carta por semana ao seu médico a pedir a eutanásia, este acabou por ceder.

O caso dos irmãos Verbessem é tido como um exemplo por definição da chamada “rampa deslizante”. Na Bélgica, a eutanásia apenas é legal para quem sofre de doença grave e incurável que leva a sofrimento físico ou mental incomportável. À data da aprovação da lei, não se colocou a hipótese de alguém pedir eutanásia por estar a ficar cego. O médico neste caso nunca foi julgado ou admoestado pelo que fez.