Sebastião Bugalho impedido de observar eleições na Venezuela com delegação do PPE

Sebastião Bugalho foi impedido de entrar na Venezuela. A delegação do Partido Popular Europeu (PPE), que ia observar as eleições presidenciais de domingo na Venezuela, foi esta sexta-feira impedida de entrar no país pelas autoridades.

A delegação do PPE foi colocada no primeiro voo para Madrid, segundo a informação adiantada à Renascença por fonte do gabinete do eurodeputado português do PSD.

Segundo o jornal espanhol "El Mundo", a delegação inclui ainda Esteban González Pons, terceiro vice-presidente do Parlamento Europeu, o eurodeputado espanhol, Juan Salafranca, eleito pelo Partido Popular (PP), e seis outros políticos espanhóis.