Ventura faz contas como Pedro Nuno Santos e lança apelo: “Senhor primeiro-ministro, baixe o IRS já”

Proposta do PS entra em vigor no início do próximo(...)

São duas as desconfianças que o Chega leva para a pausa de verão. Uma é a de que Luís Montenegro está num processo de “vitimização” à boleia da promulgação da redução do IRS e, ao mesmo tempo, a usar este compasso de espera como “trunfo orçamental” enquanto decide se avança este ano ou no próximo com a medida.

Esta sexta-feira, André Ventura, em conferência de imprensa na sede do Chega, em Lisboa, considerou que a hesitação do primeiro-ministro tem uma “razão política simples”. A de “por um lado, vitimizar-se, por outro, quer usar isto como trunfo orçamental”.

Ventura considera que as dúvidas do primeiro-ministro residem numa ideia do tipo ‘bom, então vamos lá tratar disto, mas agora não podem exigir mais nada, porque nós já estamos a dar execução àquilo que vocês aprovaram no Parlamento’.

Para Ventura é essencial que Montenegro faça já uma distinção daquilo que vai entrar no processo negocial do Orçamento do Estado daquilo que, entretanto, já foi aprovado e que pode entrar já em vigor se o Governo assim o decidir. Tal como o líder do PS, Pedro Nuno Santos, já tinha defendido, para o Chega tudo “depende” do Governo. O Parlamento já fez o seu trabalho.

Numa tentativa de forçar o Governo a avançar com a baixa do IRS já, ainda que de forma simbólica, Ventura entregou no Parlamento um projeto de resolução, sem força de lei, a recomendar isso mesmo a Montenegro, tal como a Renascença adiantou esta quinta-feira que iria acontecer.

“Era urgente e fundamental, e por isso demos entrada com este projeto de resolução, que o Governo faça antes do processo orçamental”, defende Ventura, porque “confundir a reorganização e a redefinição das tabelas do IRS ou o fim das portagens com o processo orçamental a partir de setembro é, propositada e deliberadamente, criar uma confusão no Parlamento, criar confusão no país e deixar as pessoas na maior indefinição e imprevisibilidade”. O líder do Chega faz por isso o apelo a Luís Montenegro. “Sr. primeiro-ministro, baixe o IRS já."

O facto de o Parlamento já ter encerrado os seus trabalhos para férias faz com que seja impossível ao Chega ver o projeto de resolução votado, mas para Ventura serve como “um sinal da Assembleia da República ao Governo de que o Parlamento está mesmo empenhado em que as suas normas não fiquem normas vazias e que estas normas sejam mesmo para aplicar “.





Ventura faz como Pedro Nuno e compara custo das medidas das oposições e do Governo

Na conferência de imprensa que deu esta sexta-feira, Ventura fez um exercício muito semelhante ao que Pedro Nuno Santos, líder do PS, já tinha feito um dia antes, ou seja, explicar por A mais B o custo das medidas das oposições fazendo o contraponto com as do Governo.