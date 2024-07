Aguiar-Branco requer ao Chega que fundamente acesso a dados sobre criança Matilde

O presidente da Assembleia da República requereu esta sexta-feira ao Chega que fundamente e especifique que documentos pretende aceder sobre o caso da criança Matilde, diagnosticada com atrofia muscular espinal, advertindo estarem em causa informações da vida privada.

Esta posição de José Pedro Aguiar-Branco consta de um despacho, ao qual à agência Lusa teve acesso, em resposta a um pedido potestativo feito pelo Chega no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso das gémeas luso-brasileiras que receberam tratamento no Hospital de Santa Maria em Lisboa.

Na sequência da audição do chefe da Casa Civil do Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo, o Chega apresentou um requerimento no sentido de solicitar ao presidente da Assembleia da República "os bons ofícios" para requerer ao Palácio de Belém, "se possível em suporte digital, toda a documentação relativa ao caso da Matilde, a criança diagnosticada com Atrofia Muscular Espinal (AME), e que recebeu o tratamento com o medicamento Zolgensma, em julho de 2019".

Na sua audição perante a comissão de inquérito, Frutuoso de Melo recordou o caso da bebé Matilde, que em junho de 2019 "comoveu o país", dizendo que os portugueses se mobilizaram e angariaram mais de dois milhões de euros" para o medicamento, que então só estava disponível nos Estado Unidos. Depois, o Serviço Nacional de Saúde também adquiriu medicamento.

"Tal permitiu tratar em Portugal outras crianças, incluindo estas duas" gémeas luso-brasileiras, assinalou.

Face ao requerimento do partido de André Ventura, José Pedro Aguiar-Branco adverte que, "estando em causa a comunicação de dados de saúde - suscetíveis de integrarem informação relativa à vida privada de uma criança alheia à comissão parlamentar de Inquérito (CPI), de acordo com o objeto constante do aludido despacho de constituição - deverá o Chega concretizar o âmbito e extensão do pedido".

O Chega, segundo o presidente da Assembleia da República, deverá "fundamentar e especificar os motivos determinantes do pedido, dado que é possível que se venha a receber documentação - classificada ou não que contenha dados relativos à saúde de uma criança terceira em relação a esta CPI".