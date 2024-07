Parlamento Europeu. Em que vão trabalhar os 21 eurodeputados portugueses?

Portugal vai estar em quase todas as comissões do Parlamento Europeu no mandato que está a começar. Depois da primeira sessão plenária do novo Parlamento, já é conhecida a composição das 20 comissões e quatro subcomissões, que reuniram pela primeira vez na terça-feira - os eurodeputados portugueses apenas não participam na Comissão de Assuntos Jurídicos, e ocupam menos lugares nas direções das comissões.

Marta Temido é a única eurodeputada eleita para a direção de uma comissão. A socialista vai ser a primeira vice-presidente da subcomissão de Direitos Humanos, que é dirigida por um eurodeputado francês do grupo dos Verdes.

No anterior mandato do Parlamento Europeu, três portugueses faziam parte de direções de comissões. Margarida Marques (PS) foi a terceira vice-presidente na comissão de Orçamentos, Maria Manuel Leitão Marques (PS) foi a quarta vice-presidente da comissão do Mercado Interno e Proteção dos Consumidores, e José Gusmão (BE) foi o quarto vice-presidente da comissão de Assuntos Económicos e Monetários.