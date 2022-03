​Fundação Allamano acolhe 17 refugiados ucranianos

Veja também:

A Fundação Allamano vai acolher durante três meses, até ao final de junho, 17 refugiados ucranianos nas suas instalações em Águas Santas, na Maia.

Na sua maioria são mulheres, crianças e idosos, mas também há um homem.

O apoio que lhes dão é o mais variado. Ana Correia, assistente social desta instituição, refere que "para além, obviamente, do alojamento", dão "apoio no vestuário, na alimentação, produtos de higiene pessoal".

Esta responsável sublinha que ainda "articulamos com as mais variadas entidades para satisfazer as necessidades mais básicas: avaliar as questões de saúde, a educação das crianças e também a aprendizagem de português para os adultos, o tratamento da documentação, sem esquecer o apoio psicológico, porque estas pessoas, emocionalmente, vêm muito frágeis".

Para poder apoiar estes refugiados, a Fundação Allamano lançou a campanha "SOS Ucrânia" porque "precisávamos de angariar bens e dinheiro, porque estas pessoas vêm sem nada e o tipo de ajuda que a Fundação precisa de dar é em várias vertentes".

A campanha vai durar durante os próximos três meses de acolhimento dos refugiados ucranianos.

Esta instituição dos Missionários da Consolata acolhe, para além dos ucranianos, outros 27 refugiados de vários países do mundo. No total são 44 pessoas que ali estão abrigadas.