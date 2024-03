PS aproxima-se da AD na sondagem diária TVI/CNN

O terceiro lugar continua a ser dos indecisos (14%), que estão no valor mais baixo registado nesta "tracking poll" . Logo a seguir está o Chega , que também atingiu o valor mais baixo: 12% .

Já no agregador da Renascença, a Sondagem das Sondagens, a coligação entre PSD, CDS e PPM volta a ganhar terreno com as três sondagens desta quinta-feira.

O estudo publicado esta quinta-feira mostra os socialistas com mais três pontos que na quarta vaga da "tracking poll" da Duplimétrica , e a distância para a AD caiu para quatro pontos - um empate técnico.

Logo a seguir há uma mudança na ordem. Volta a ser a Iniciativa Liberal a ter 5% das intenções, com o Bloco de Esquerda a descer para 4%.

Entre os restantes partidos, há uma mudança face à terceira vaga da sondagem diária: o Livre e a CDU têm ambos 3%, com os comunistas a recuperar algum do terreno que parecia perdido. O PAN continua com 1% das intenções.

A margem de erro máxima (4,1 pontos percentuais) da "tracking poll" para a "TVI" e "CNN Portugal" permite dizer, de novo, que a AD e o PS estão em empate técnico. A dinâmica de afastamento da AD que estava a tornar o empate mais estreito inverteu-se - há mais cenários possíveis nesta sondagem em que o PS supera a AD.



Os resultados divulgados nesta sondagem diária foram recolhidos nos dias 4, 5 e 6 de março, com 200 entrevistas por dia. As "tracking polls" funcionam com um painel móvel de inquiridos, em que todos os dias uma parte é substituída.

AD dá um salto na Sondagem das Sondagens

Com três sondagens num só dia, a Aliança Democrática aumentou a vantagem face ao PS em 1 ponto, subindo para 32,6%. Com 27,9%, os socialistas estão 4,7 pontos atrás.