Presencial, correspondência ou antecipado. Como votar nas eleições legislativas?

As eleições legislativas são dentro de um mês. No Explicador Renascença desta sexta-feira esclarecemos as regras para quem quer votar, mas não o consegue fazer em Portugal ou no dia das eleições, a 10 de março.



Quem vive no estrangeiro como pode votar nas eleições legislativas?

Há várias formas para se votar, desde logo para os emigrantes. Quem vive no estrangeiro pode fazê-lo de duas formas: presencialmente, nas mesas de voto nas embaixadas e consulados, ou por correspondência.

Como se escolhe entre uma opção e outra?

Não há propriamente um momento para se escolher. A regra é que todos os eleitores no estrangeiro votam por correspondência e quem quer ir às mesas de voto tem de manifestar essa intenção até à marcação da data das eleições, que para estas legislativas já passou, foi a 15 de janeiro.

Portanto, quem não fez qualquer tipo de aviso prévio às embaixadas e vive no estrangeiro tem agora de votar obrigatoriamente por correspondência.

Em que datas é que os emigrantes podem votar? A 10 de março também?

No caso do voto presencial, os eleitores vão às urnas no fim de semana das eleições. Portanto, não só no domingo, 10 de março, mas também no sábado, dia 9.

No caso dos votos por correspondência, o Ministério da Administração Interna informou que os boletins de voto já começaram a ser enviados para os eleitores.

Até à data das eleições, cada um deve voltar a colocar o envelope com o respetivo voto no correio e depois, já em Portugal, os votos serão contados após o domingo das eleições de 10 de março.

Mas há possibilidade de algum emigrante ficar sem votar nestas legislativas?

Sim, mas em situações excecionais. Quem tiver cartão do cidadão com a morada atualizada no estrangeiro não tem de se preocupar. O recenseamento é automático e votará sem problemas. Agora, quem vive no estrangeiro, mas não oficializou a morada e ainda tem os dados referentes a Portugal, já não vai poder votar, isto porque o recenseamento eleitoral já está suspenso.

Nas últimas eleições, foi possível votar uns dias antes das eleições. Este ano também vai ser possível?

Quem quiser votar antecipadamente vai poder fazê-lo a 3 de março, num município do país à escolha.

Por isso, quem quiser votar antecipadamente, pode inscrever-te online, no site www.votoantecipado.pt, entre 26 e 29 de fevereiro, indicando o lugar onde quer exercer o seu direito de voto.

A queda do Governo foi algo repentina. No caso de quem tenha viagem de férias marcada, por exemplo, esses eleitores vão poder votar no estrangeiro?

Nem por isso. As pessoas que estão recenseadas em Portugal só podem votar lá fora em casos muito excecionais. Por exemplo, pessoas que estejam fora do país por razões profissionais ou doentes em tratamento no estrangeiro. Também estudantes que estejam a estudar fora do país de forma permanente ou ao abrigo do programa Erasmus, por exemplo.

Estas pessoas devem dirigir-se às embaixadas para votar, entre 27 e 29 de fevereiro. E depois é-lhes entregue um recibo como prova de que já votaram e que não podem votar uma segunda vez em Portugal.