Inquérito a Costa começou a 17 de outubro, diz PGR

A Procuradoria garante que "sem descurar essa exigência, as investigações prosseguirão com as necessárias diligência e celeridade, visando o seu encerramento no mais curto prazo".

Na quinta-feira, o primeiro-ministro demissionário referiu, à entrada de uma reunião do PS, que ainda não sabia em que estado se encontrava o seu inquérito e lamentou saber de alegações e de escutas da "Operação Influencer" pela comunicação social.

O comunicado da passada terça-feira (Leia aqui em formato PDF), que acabou por levar à demissão do primeiro-ministro, referia que: "No decurso das investigações surgiu, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto suprarreferido. Tais referências serão autonomamente analisadas no âmbito de inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, por ser esse o foro competente".

A Operação Influencer abrange negócios na área do lítio, hidrogénio verde e um centro de dados em Sines. Até ao momento, conta com nove arguidos: Nuno Mascarenhas, João Galamba, Vítor Escária, Rui de Oliveira Neves, Afonso Salema, Diogo Lacerda Machado, Nuno Lacasta, João Tiago Silveira e a empresa Start Campus.