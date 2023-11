Costa investigado pelo Supremo, Galamba arguido

O Supremo Tribunal de Justiça abriu um inquérito ao primeiro-ministro, António Costa, no âmbito de uma investigação relacionada com os negócios do lítio (em Boticas e Montalegre), do hidrogénio e a instalação de um "data center" em Sines.

O comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR) enviado às redações explica que surgiram suspeitas “do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto suprarreferido”.



Estas "referências serão autonomamente analisadas no âmbito de inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, por ser eese o foro competente", adianta a nota.

No mesmo comunicado, a PGR revela ainda que o ministro das Infraestruturas, João Galamba, foi constituído arguido no âmbito da mesma investigação.



Este caso já levou à detenção de cinco pessoas, adianta o comunicado, entre os quais o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vitor Escária e o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas.

Há ainda mais dois arguidos, que não foram detidos: o ministro João Galamba e o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

A investigação está a ser conduzida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). A operação desta terça-feira prevê a realização de 17 buscas domiciliárias, cinco busas em escritório e domicílio de advogado e 20 buscas não domiciliárias, nomeadamente, "espaços utilizados pelo chefe de gabinete do primeiro-ministro; no Ministério do Ambiente e da Ação Climática, no Ministério das Infraestruturas e na Secretaria de Estado da Energia e Clima; na Câmara Municipal de Sines e na sede/espaços de outras entidades públicas e de empresas.

As buscas estão a ser executadas com o apoio de cerca de 145 elementos da PSP e nove da Autoridade Tributária.

Participam também nas buscas 17 magistrados do Ministério Público, três magistrados judiciais e dois representantes da Ordem dos Advogados.

[atualizada às 12h43]