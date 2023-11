Marcelo espera pelo Orçamento e marca eleições para 10 de março

Esta terça-feira, dia 7 de novembro, o primeiro-ministro apresentou a sua demissão depois de se ver envolvido em suspeitas de "desbloquear processos" relacionados com negócios do lítio, hidrogénio e do novo data center de Sines, segundo uma nota da Procuradoria-Geral da República.

No dia em comunicou ao país a sua demissão, António Costa assegurou que não será recandidato a liderar o governo. “Não, não me vou recandidatar”, garantiu de forma lacónica.

As razões de Marcelo

Para justificar a dissolução de uma maioria absoluta socialista, o Presidente da República apresentou cinco argumentos.

O primeiro é que o resultado das legislativas de 2022 foi "personalizado no primeiro-ministro, com base na sua liderança", repetindo aquilo que tinha dito na tomada de posse do governo: se Costa sai, o Governo cai.

Em segundo, Marcelo Rebelo de Sousa defende que qualquer eventual substituto interno de António Costa teria uma "fraqueza" provocada pelo facto de nunca ter ido a votos.

Como terceira razão, o chefe de Estado considerou que seria "um risco" ter um Governo "presidencial", onde o próprio teria um peso "partidário" e que isso resultaria no enfraquecimento dos poderes do Presidente da República.

No quarto argumento, o Presidente da República invocou a "estabilidade" para explicar o timing da convocação das novas eleições. Ao empurrar o calendário para março, permite aprovar a proposta de Orçamento do Estado e evitar que o país viva em duodécimos.

"Isso permitirá ir ao encontro da expectativas de alguns portugueses", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, esgrimindo que há um Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que "não para".

Por último, Marcelo Rebelo de Sousa diz que uma nova ida às urnas vai permitir uma "maior clareza e mais vigoroso rumo".

Neste derradeiro argumento, o chefe de Estado diagnosticou um "vazio inesperado que surpreendeu e perturbou tantos portugueses, afeiçoados aos oito anos de liderança ininterrupta", provocado pela demissão de António Costa.