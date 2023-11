​Aumenta a lista de arguidos da Operação Influencer. Quem são?

António Costa não é arguido, disse-o claramente no dia em que anunciou a sua saída. Para já, é somente alvo de inquérito por parte do Supremo Tribunal de Justiça.

O outro mais recente arguido é a empresa “Start Campus”. O seu estatuto de arguido foi conhecido esta quinta-feira, uma condição confirmada pela Agência Lusa que teve acesso ao despacho. A empresa foi criada em 2020 e apresenta-se, no seu site, como sendo uma “empresa inovadora no processo de seleção de local, design e construção de ecossistemas 100% verdes”. É a empresa responsável pelo projeto de instalação de um “data center” em Sines.

Também o presidente da Câmara de Sines é Nuno Mascarenhas , cargo que exerce há 10 anos está nesta lista. Nuno Mascarenhas está a meio do seu terceiro mandato, sempre eleito pelo Partido Socialista. Antes foi chefe de divisão na administração do Porto de Sines, entre 2005 e 2013. Nuno Mascarenhas tem 56 anos, é licenciado em Economia e chegou a ser professor de Matemática e Economia.

Os restantes três detidos estão ligados à empresa “Start Campus” . Fonte ligada à empresa confirma à Renascença que se trata do presidente executivo Afonso Salema e do diretor jurídico e de sustentabilidade Rui Oliveira Neves. Quanto ao advogado/consultor contratado pela sociedade, será Diogo Lacerda Machado.

Nos últimos anos, Lacerda Machado tem acompanhado de forma próxima a governação de Costa, tendo chegado a representar informalmente o primeiro-ministro em várias negociações sensíveis, nomeadamente dossiers relacionados com a TAP, no caso dos lesados do papel comercial do Grupo Espírito Santo e também no BPI, nas reuniões entre Isabel dos Santos e o catalão CaixaBank.

Uma deles é João Galamba. Noomeado ministro das Infraestruturas em janeiro de 2023, Galamba já tinha sido secretário de Estado do Ambiente e da Energia no anterior Governo, além de secretário de Estado Adjunto e da Energia e secretário de Estado da Energia em governos anteriores, desde 2019. Antes, foi deputado do PS, de 2009 a 2019, tendo sido vice-presidente do grupo parlamentar socialista. Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, concluiu a parte letiva do Doutoramento em Ciência Política na London School of Economics, tendo lecionado Filosofia Política no departamento de Government.

A terminar, também é arguido Nuno Lacasta é presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente desde 2012. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), tem um mestrado pelo Washington College of Law da American University e o Advanced Management Program da Kellogg Business School/Católica Business School.