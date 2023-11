Costa: “Nunca houve resposta definitiva de Centeno”

Veja também:

António Costa prestou novos esclarecimentos, este sábado, sobre o cenário de ser substituído por Mário Centeno no lugar de primeiro-ministro - ideia que chegou a comunicar ao Presidente da República.

Segundo o primeiro-ministro, "havia a necessidade de encontrar alternativas à dissolução", pelo que agiu "com o conhecimento do Presidente da República".

"Centeno merece o respeito e admiração da generalidade dos portugueses", disse.

E depois explicou: “Centeno só daria resposta definitiva depois de falar com o Presidente da República, de conhecer as condições de governabilidade que tinha, se o PS aprovaria. Portanto, nunca houve uma resposta definitiva de Mário Centeno.”

A comissão de ética do Banco de Portugal deverá reunir na próxima segunda-feira para avaliar o comportamento do governador Mário Centeno, durante a crise política que levou à queda do Governo.

Os membros da comissão liderada por Rui Vilar, antigo chairman da Caixa Geral de Depósitos, vão avaliar uma eventual quebra de independência do governador e possíveis incompatibilidades ou conflitos de interesses.